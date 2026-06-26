В Железногорске появилась новая площадка для детей с особыми потребностями

Как рассказала директор комплексного центра «Железногорский» Татьяна Захаренкова, сенсорную дорожку изготовили молодые люди с инвалидностью, которые посещают летнюю трудовую мастерскую. Под руководством волонтера — участника СВО Андрея Смирнова они освоили работу с лобзиком и шуруповертом, научились выполнять замеры и шлифовать поверхности. В результате ребята своими руками создали уникальный элемент площадки из природных материалов.