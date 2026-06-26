В Железногорске появилась новая площадка для детей с особыми потребностями

На территории комплексного центра социального обслуживания населения «Железногорский» открыли современный спортивно-игровой комплекс для детей с особыми потребностями. Средства на его создание были выделены из регионального бюджета, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.
Новая площадка включает спортивную зону для детей старшего возраста с сохранным интеллектом, а также игровые и сенсорные пространства для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Оборудование помогает развивать координацию, моторику, сенсорное восприятие и познавательные навыки через игру и тактильное взаимодействие.
Особой гордостью центра стала сенсорная дорожка — тренажер с чередующимися секциями из различных материалов и фактур. Ходьба по ней стимулирует нервные окончания стоп, улучшает координацию движений, помогает снять мышечное напряжение и служит профилактикой плоскостопия.
Как рассказала директор комплексного центра «Железногорский» Татьяна Захаренкова, сенсорную дорожку изготовили молодые люди с инвалидностью, которые посещают летнюю трудовую мастерскую. Под руководством волонтера — участника СВО Андрея Смирнова они освоили работу с лобзиком и шуруповертом, научились выполнять замеры и шлифовать поверхности. В результате ребята своими руками создали уникальный элемент площадки из природных материалов.
«Это не просто игровая зона, а пространство, которое помогает детям развиваться, адаптироваться и получать положительные эмоции», — отметила Татьяна Захаренкова.
В следующем году в центре планируют оборудовать летнюю веранду для проведения творческих мастер-классов и площадку для мини-волейбола.
По словам министра социальной политики Красноярского края Ирины Пастуховой, поддержка семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, это фундамент для построения сильного инклюзивного общества. Именно поэтому в региональных учреждениях социального обслуживания работают реабилитационные программы, трудовые мастерские и учебно-тренировочные квартиры, которые помогают детям и подросткам приобретать навыки самостоятельной жизни. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Семья».
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