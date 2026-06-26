Жителей Перми приглашают на празднование Дня молодежи

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, 27 июня жителей и гостей города приглашают на празднование Дня молодежи-2026 (14+). В Перми подготовлены несколько тематических площадок для активного времяпрепровождения. Центральные события пройдут на эспланаде и в Доме молодежи. Также активностями будет охвачен весь город: набережная, парки и молодежные пространства.
Празднование Дня молодежи начнется уже 26 июня в 18.00 на площадке «Молодость» в Доме молодежи и на прилегающей территории. С 18.00 до 22.00 состоится чемпионат по настольным играм. С 19.00 до 20.00 пройдет DJ-сет и мэппинг-шоу от школы креативных индустрий, с 20.00 до 22.00 — молодежный музыкальный квартирник.
27 июня на площадке «Единство» в Доме молодежи посетители смогут отправиться в путешествие в мир традиций и культур российских народов, посвященное Году единства народов России. С 11.00 до 14.00 — попробовать национальные блюда и научиться готовить их на кулинарном мастер-классе «Путешествие вкусов», с 11.00 до 13.00 — создать уникальные вещи своими руками на мастер-классе «Набойка на салфетке» или приобщиться к национальным обрядам на театрализованных церемониях свадеб по русскому и коми-пермяцкому обычаям. С 11.00 до 12.00 на набережной Камы посетители смогут почувствовать дух единства на молодежном музыкальном флешмобе «Нас много — мы едины!», с 13.00 до 15.30 — расписать кокошник под руководством мастера.
На сцене площадки Дома молодежи с 12.00 до 14.30 запланирована концертная программа с выступлениями танцевальных и детских коллективов, а также яркое шоу-дефиле косплееров. Официальный старт праздника будет дан в 14.35 церемонией вручения паспортов 14-летним пермякам и награждением активных резидентов Дома молодежи. С 16.00 до 17.00 пройдет выступление кавер-группы Sing Sing. В течение дня состоятся мастер-классы по цифровой анимации и 3D-моделированию, катанию на роликах, дворовым и настольным играм для всей семьи, мастер-классы по лепке, рисованию, созданию поделок из природных материалов.
Площадка «Гордость» в Доме молодежи погрузит в атмосферу патриотизма и уважения к истории. Здесь с 11.00 до 14.00 жителей и гостей краевой столицы ждут увлекательные и познавательные активности, включая кинологическую площадку, где можно будет увидеть работу четвероногих друзей. Среди интересных событий — квест «Семья народов» — путешествие с друзьями по традициям народов России, выставка оружия, акция «Браслет выживания», мастер-класс по метанию ножей под руководством опытных инструкторов, шахматный турнир и стритлифтинг.
27 июня концертные программы, посвященные Дню молодежи, состоятся и в городских парках. В 14.00 — развлекательная программа в парке им. Чехова, в 16.00 — в парке культуры и отдыха «Балатово» и парке «Счастье есть».
В рамках летнего проекта «Музыкальный квартал» (0+) на улице Пермской между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской пройдет программа «Есть контакт», посвященная празднованию Дня молодежи. С 15.00 до 21.00 пешеходная часть улицы объединит молодых пермских джазовых, электронных, народных и классических музыкантов.
С 15.00 до 21.00 в рамках «Музыкального квартала» будет работать универсальная ярмарка. Горожане смогут приобрести уникальные изделия ручной работы, сувениры из гипса и эпоксидной смолы, вязаные игрушки, сумочки и аксессуары, текстиль, кружева, изделия из натуральных камней, дерева, металла, авторскую бижутерию и многое другое. В этот же день на улице Пермской можно будет создать украшения для волос, изготовить плетеные браслеты, научиться росписи на ватной игрушке и сыграть в настольные игры. Будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру Перми. Начало — в 15.30, 17.00, 18.30.
Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+) 27 июня также будет приурочен ко Дню молодежи. На площадке у Дворца культуры им. Кирова с 16.00 до 19.00 пройдет концерт с участием молодежных коллективов.
С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города Перми.