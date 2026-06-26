Жителей Перми приглашают на празднование Дня молодежи

27 июня на площадке «Единство» в Доме молодежи посетители смогут отправиться в путешествие в мир традиций и культур российских народов, посвященное Году единства народов России. С 11.00 до 14.00 — попробовать национальные блюда и научиться готовить их на кулинарном мастер-классе «Путешествие вкусов», с 11.00 до 13.00 — создать уникальные вещи своими руками на мастер-классе «Набойка на салфетке» или приобщиться к национальным обрядам на театрализованных церемониях свадеб по русскому и коми-пермяцкому обычаям. С 11.00 до 12.00 на набережной Камы посетители смогут почувствовать дух единства на молодежном музыкальном флешмобе «Нас много — мы едины!», с 13.00 до 15.30 — расписать кокошник под руководством мастера.