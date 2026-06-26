В Волгограде проверка вскрыла точку с опасными отходами

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило нарушения природоохранного законодательства при проверке деятельности ООО «Молот» в Дзержинском районе Волгограда. Проверка проводилась по обращениям местных житлей.
В Волгограде на территории, закрепленной за предприятием по соглашению о благоустройстве, обнаружено размещение строительных отходов, принимаемых от сторонних лиц. В надзорном ведомстве отметили, что участок использовался не по назначению. Специалисты также зафиксировали нарушения в отчетности по экологическому контролю, учету отходов и нормативам выбросов.
В ходе лабораторных исследований установлено, что складированные на почве отходы относятся к V классу опасности. Масса размещенных отходов составила 97 758,4 тонны. В почве выявлены превышения содержания ряда загрязняющих веществ, включая железо, алюминий, цинк, нефтепродукты и другие элементы.
ООО «Молот» выдано предписание об устранении нарушений. Ведомство также проводит расчет ущерба, причиненного почве, и готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.
Проверка и возможное привлечение к ответственности продолжаются.
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