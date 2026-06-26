В Волгограде проверка вскрыла точку с опасными отходами

В Волгограде на территории, закрепленной за предприятием по соглашению о благоустройстве, обнаружено размещение строительных отходов, принимаемых от сторонних лиц. В надзорном ведомстве отметили, что участок использовался не по назначению. Специалисты также зафиксировали нарушения в отчетности по экологическому контролю, учету отходов и нормативам выбросов.