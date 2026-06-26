Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове осудили троих поджигателей СИЗО на сроки до 29 лет

Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Троих поджигателей СИЗО в Ростове приговорили к срокам до 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.26 июня суд вынес приговор Дмитрию Папенко*, Владимиру Макаренко* и Григорию Синченко*. Они получили 25, 22 и 29 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, в июле 2024 года Папенко*, находясь в камере ростовского СИЗО, уговорил двух граждан Украины — Макаренко* и Синченко* — устроить побег через поджог. Заключенные планировали 4 ноября поджечь здание изолятора, чтобы в суматохе выбраться на свободу. Сотрудники СИЗО вовремя узнали о планах арестантов и предотвратили теракт. Суд квалифицировал действия мужчин как подготовку к террористическому акту.