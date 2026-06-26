В Калининградской области ожидается экстремальная жара: возможен новый рекорд июня

Согласно свежим расчётам, модели ожидают до +34…+35 °С, местами — до +36 °С в Калининграде и континентальных районах области. Датские и скандинавские региональные системы высокого разрешения дают ещё более высокие значения — до +37…+39 °С, однако такие цифры специалисты считают вероятными только в условиях плотной городской застройки.