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В Калининградской области ожидается экстремальная жара: возможен новый рекорд июня

В отдельных точках возможны подъёмы температуры до +36 °С.

Источник: Клопс.ru

Ведущие погодные модели прогнозируют в регионе экстремально высокие температуры в предстоящее воскресенье. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Согласно свежим расчётам, модели ожидают до +34…+35 °С, местами — до +36 °С в Калининграде и континентальных районах области. Датские и скандинавские региональные системы высокого разрешения дают ещё более высокие значения — до +37…+39 °С, однако такие цифры специалисты считают вероятными только в условиях плотной городской застройки.

По оценке экспертов, наиболее вероятный сценарий — превышение отметки +34…+35 °С на большей части региона. В отдельных точках возможны подъёмы температуры до +36 °С.

Отмечается, что сохраняется высокая вероятность исторического события — обновления абсолютного температурного рекорда июня для Калининграда. Действующий максимум составляет +34 °С и был зафиксирован в 2019 году.

В МЧС региона также сообщили, что с 27 по 29 июня по Калининградской области ожидается сильная жара. Температура воздуха днём составит +35…+37 градусов.

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