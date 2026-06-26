Жители Самарской области могут подавать заявки в УК онлайн

Теперь самарцы могут направить обращение в УК онлайн — через банковское приложение или напрямую в сервисе Домклик. К примеру, сообщить о неисправном лифте, протечке или отключении света. С помощью этих каналов связи жители могут отслеживать статус заявки и получать новости от обслуживающей организации.