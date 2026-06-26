Как выбрать и хранить киви: советы от экспертов Роспотребнадзора

Эксперты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю дали простые, но эффективные рекомендации, как выбрать хороший киви, и как продлить свежесть фрукта в домашних условиях. Перед покупкой: Осмотрите кожицу. Она должна быть сухой, ворсистой, без морщин, тёмных пятен и вмятин. Цвет — равномерный. Проверьте упругость. Спелый киви на ощупь плотный, упругий, но не твердый. Если плод слишком мягкий, то он перезревший и, скорее всего, невкусный. Обратите внимание на место крепления плодоножки. Оно должно быть сухим. Если при лёгком нажатии на эту область выступает сок — плод испорчен. Оцените упаковку. Если киви продаются в контейнере, убедитесь, что внутри подгнивших плодов, которые могут испортить остальные. Плоды средней спелости лучше всего хранить в холодильнике, при температуре до +10 градусов. Так они могут оставаться свежими до 1,5−2 месяцев. При этом даже в холодильнике очень спелые киви пролежат не дольше двух недель. Избегайте перепадов температуры. Резкая смена температурного режима сокращает срок хранения фрукта. Не мойте киви перед тем, как убрать их в холодильник. Влажная среда после мытья ускорит процесс гниения. Мойте фрукт непосредственно перед употреблением. Людям с расстройствами пищеварения и аллергикам следует употреблять киви с осторожностью. [caption id= «attachment_370008» align= «alignnone» width= «800»] Изображение: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю[/caption]