В Перми ищут дом для овчарки Евы, хозяина которой убили

«Женщина умерла от онкологии. С этой женщиной жил мужчина, его недавно убили. Ева с 12 июня три дня сидела в этой квартире в Индустриальном районе (на месте преступления — ред.), там также был кот. Не понятно, что они ели. С котом она ладит. Его забрали родственники бойца СВО», — рассказала собеседница.