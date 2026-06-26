В регион с начала года ввезли более 6 тыс. тонн овощей и фруктов из Турции

С начала 2026 года в Калининградскую область из Турции импортировали более 6 тыс. тонн плодоовощной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Большую часть поставок составили свежие фрукты и ягоды — свыше 3,4 тыс. тонн. В регион ввезли 284 тонны нектаринов, 279 тонн персиков, 272 тонны дынь и арбузов, 205 тонн абрикосов, 35 тонн свежих ягод, а также около 2 тыс. тонн цитрусовых и других фруктов.
Объем поставок овощей превысил 3 тыс. тонн. Среди них — 1,7 тыс. тонн томатов, 427 тонн кабачков, 422 тонны огурцов, 390 тонн сладкого перца, 40 тонн репчатого лука, 22 тонны капусты, 6 тонн кукурузы в початках и 4 тонны баклажанов.
От партий продукции специалисты Россельхознадзора отобрали образцы для лабораторных исследований. После проверки на карантинные объекты вся плодоовощная продукция была признана соответствующей фитосанитарным требованиям и допущена к ввозу на территорию России.