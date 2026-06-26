Понтонный мост, скейт-площадка и Камень лжи: где ещё теперь можно погулять в Пионерском

По его словам, вокруг самого Камня лжи формируют новое общественное пространство. Во время эфира Леонида Шибаева спросили, безопасно ли ходить к Камню лжи. Глава администрации ответил, что на маршруте уже сделали освещение, а сейчас устанавливают камеры.