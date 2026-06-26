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На вертолете, севшем в Красноярском крае, находились пожарные десантники

На севшем в Красноярском крае Ми-8 находились пожарные десантники.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Пожарные десантники были на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, все находившиеся в вертолете живы, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На борту находились 12 человек, из них девять пассажиров — пожарные десантники — и три члена экипажа. Все живы. Они осуществляли лесоавиационные работы», — сказала собеседница агентства.

В пятницу Уральская транспортная прокуратура информировала, что в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый Ханты-Мансийским авиапредприятием ООО «АК “Геликс Аэро”, совершил жесткую посадку. Началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.