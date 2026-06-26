В Прикамье выбрали лучшие студенческие проекты по развитию самоуправления

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления» прошла в Пермском крае. Он был организован при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Перми.
На рассмотрение конкурсной комиссии было представлено 18 проектов студентов четырех вузов Прикамья. Конкурсантам были предложены задания для написания эссе по темам молодежной политики, эколого-просветительской деятельности, благоустройства города, развития туризма и транспортной системы. По итогам защиты проектов конкурсная комиссия определила четырех победителей.
«Каждый из вас — уже перспективный специалист, который в дальнейшем сможет влиться в городскую команду. Воплощение в жизнь ваших проектов даст вам уникальный опыт для дальнейшей профессиональной реализации», — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.