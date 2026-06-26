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Нейросеть поможет врачам БСМП Дзержинска расшифровывать медицинские снимки

Больница скорой медицинской помощи выделяет 20 миллионов рублей на круглосуточный сервис описания КТ и рентгена с применением ИИ.

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Дзержинска Нижегородской области направит 20 млн рублей на организацию круглосуточной дистанционной расшифровки снимков КТ, рентгена и функциональной диагностики. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». Подрядная организация на аутсорсинге будет работать в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

Согласно условиям, экстренные снимки пациентов при острых состояниях должны быть описаны всего за 30 минут, а результаты направлены медикам по защищенным каналам связи. На плановые исследования отводится от 60 минут до 12 часов. Система подрядчика обязана справляться с массовой нагрузкой и обрабатывать не менее 20 исследований одновременно.

Для ускорения процессов больница рекомендует задействовать искусственный интеллект. При этом полностью доверять роботам здоровье нижегородцев не станут: каждый диагноз нейросети в обязательном порядке проверит и подтвердит живой специалист. За врачебную ошибку, повлекшую некорректное лечение, подрядчик понесет финансовую ответственность.

Ранее сообщалось, что заместительную почечную терапию начали применять в нижегородской реанимации.