Нейросеть поможет врачам БСМП Дзержинска расшифровывать медицинские снимки

Согласно условиям, экстренные снимки пациентов при острых состояниях должны быть описаны всего за 30 минут, а результаты направлены медикам по защищенным каналам связи. На плановые исследования отводится от 60 минут до 12 часов. Система подрядчика обязана справляться с массовой нагрузкой и обрабатывать не менее 20 исследований одновременно.