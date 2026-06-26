Нейросеть поможет врачам БСМП Дзержинска расшифровывать медицинские снимки

Больница скорой медицинской помощи (БСМП) Дзержинска Нижегородской области направит 20 млн рублей на организацию круглосуточной дистанционной расшифровки снимков КТ, рентгена и функциональной диагностики. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». Подрядная организация на аутсорсинге будет работать в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.
Согласно условиям, экстренные снимки пациентов при острых состояниях должны быть описаны всего за 30 минут, а результаты направлены медикам по защищенным каналам связи. На плановые исследования отводится от 60 минут до 12 часов. Система подрядчика обязана справляться с массовой нагрузкой и обрабатывать не менее 20 исследований одновременно.
Для ускорения процессов больница рекомендует задействовать искусственный интеллект. При этом полностью доверять роботам здоровье нижегородцев не станут: каждый диагноз нейросети в обязательном порядке проверит и подтвердит живой специалист. За врачебную ошибку, повлекшую некорректное лечение, подрядчик понесет финансовую ответственность.
Ранее сообщалось, что заместительную почечную терапию начали применять в нижегородской реанимации.