Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге получила новое оборудование

Современный магнитно-резонансный томограф (МРТ) ввели в эксплуатацию в больнице Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по здравоохранению. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Аппарат экспертного класса обладает высокой детализацией изображений и производительностью. Благодаря новому томографу в стационаре больницы будет выполняться полный спектр медицинских диагностических исследований.
«Благодаря новому магнитно-резонансному томографу специалисты Центра лучевой диагностики больницы Святого Георгия смогут еще более точно и оперативно диагностировать у пациентов инсульты “пробуждения”, проводить своевременную дифференциальную диагностику острого нарушения мозгового кровообращения с другими неврологическими заболеваниями, готовить пациентов к сложным травматолого-ортопедическим операциям, выявлять новообразования, исследовать сосуды и контролировать эффективность лечения с максимальной точностью», — поделился главный врач больницы Валерий Стрижелецкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.