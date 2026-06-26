В Тюмени организовали пресс-тур по социальным предприятиям города

Центр «Мой бизнес» Тюменской области провел пресс-тур по социальным предприятиям Тюмени. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Специалисты центра вместе с журналистами посетили благомагазин «Лафф-ка», клуб единоборств «Раджа файт» и центр кинезитерапии KinezisLife. Участники пресс-тура обсудили с руководителями компаний, как социальные предприниматели чувствуют себя сегодня, с какими сложностями сталкиваются и что мотивирует их продолжать работать и помогать людям.
Отметим, что 25 июня в регионе стартовал новый поток «Школы социального предпринимательства». Участники проекта осваивают азы ведения бизнеса, чтобы затем презентовать свои идеи социальной направленности.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.