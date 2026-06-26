В Тюмени организовали пресс-тур по социальным предприятиям города

Специалисты центра вместе с журналистами посетили благомагазин «Лафф-ка», клуб единоборств «Раджа файт» и центр кинезитерапии KinezisLife. Участники пресс-тура обсудили с руководителями компаний, как социальные предприниматели чувствуют себя сегодня, с какими сложностями сталкиваются и что мотивирует их продолжать работать и помогать людям.