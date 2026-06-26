Воронежские хирурги удалили пациентке редкую агрессивную 15-сантиметровую опухоль

По данным ведомства, женщина поступила в стационар с объемным образованием в брюшной полости. Новообразование имело внушительные размеры (около 15 сантиметров) и было плотно спаяно с окружающими тканями и сосудами. Ранее проведенная в другой клинике пункционная биопсия ошибочно показала доброкачественный характер опухоли, однако при детальном обследовании в ВОКБ № 1 хирурги выяснили, что образование на самом деле представляет собой два плотных узла диаметром по восемь сантиметров каждый, сросшихся между собой.