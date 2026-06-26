В Березниках задержали мужчину за незаконный вылов рыбы во время нереста

В Березниках полицейские задержали 65-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове рыбы с использованием запрещённых орудий лова в период нереста.