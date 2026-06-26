Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березниках задержали мужчину за незаконный вылов рыбы во время нереста

Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил 12 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках полицейские задержали 65-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче водных биологических ресурсов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове рыбы с использованием запрещённых орудий лова в период нереста.

Нарушителя участковые обнаружили возле посёлка Чкалово на дороге при выезде с реки Камы. Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции нашли резиновую лодку, две рыболовные сети и 13 свежевыловленных рыб.

Мужчина пояснил, что пойманную рыбу собирался использовать для личных нужд. По предварительным данным, ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил 12 тысяч рублей.

Полицейские изъяли запрещённые сети, резиновую лодку и весь улов. Среди добытой рыбы оказались синец, лещ, плотва и густера. Общий вес улова составил около четырёх килограммов.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.