Общественники проверили ход ремонта на трассе Кизилюрт — Костек в Дагестане

«Подобные выезды позволяют убедиться, что ремонт дороги ведется в соответствии со всеми требованиями и нормами. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и в срок, ведь от этого зависит безопасность тысяч людей, которые ежедневно пользуются этой трассой», — подчеркнул представитель Народного фронта в Дагестане Джамалудин Назиров.