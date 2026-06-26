Общественники проверили ход ремонта на трассе Кизилюрт — Костек в Дагестане

Представители регионального отделения Народного фронта в Дагестане оценили качество ремонта на автодороге Кизилюрт — Костек. Работы на участке проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Реконструкция затронула отрезки с нулевого по десятый километр. Подрядчик уже полностью завершил земляные работы. Также практически закончена укладка выравнивающего и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
В прошлом году дорожники уже сдали в эксплуатацию 3 км обновленной трассы. Комплекс работ включает усиление основания дорожного полотна, восстановление асфальтобетонного покрытия и приведение в порядок обочин. Кроме того, на участке появятся новые ограждения, дорожные знаки, будет нанесена разметка и обновлены остановки общественного транспорта.
Во время выезда общественники осмотрели участки, на которых ведутся дорожные работы, и произвели контрольные замеры. По результатам проверки не было выявлено нарушений.
«Подобные выезды позволяют убедиться, что ремонт дороги ведется в соответствии со всеми требованиями и нормами. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и в срок, ведь от этого зависит безопасность тысяч людей, которые ежедневно пользуются этой трассой», — подчеркнул представитель Народного фронта в Дагестане Джамалудин Назиров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.