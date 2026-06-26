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Десять ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области за неделю

Десять аварий с участием диких животных произошло в Нижегородской области за неделю.

Источник: Живем в Нижнем

Десять аварий с участием диких животных произошло в Нижегородской области за неделю. Об этом рассказали представители регионального министерства лесного хозяйства в социальных сетях.

В ведомстве отчитались о работе госохотнадзора. За последнюю неделю не было выявлено нарушений природоохранного законодательства. Однако в регионе произошли ДТП с участием диких животных — всего с начала года выявлено 102 подобных случая.

Сейчас инспекторы работают с Госавтоинспекций для выявления виновников аварий. С них хотят взыскать ущерб.

Напомним, лосят, которых спасли в Нижегородской области, перевезли на ферму под Костромой.