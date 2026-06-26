Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова.

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, воздушная гавань столицы Приволжья временно перестала обслуживать рейсы в районе 1:30. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас нижегородский аэропорт работает в обычном режиме. Пассажиров просят внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за расписанием на онлайн-табло.

На данный момент отменены два рейса на вылет в Москву и Санкт-Петербург и два рейса на прилет по тем же направлениям. Кроме того, пассажиры самолетов в Самару, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург отправятся в пункт назначения с опозданием.

Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности действует в Нижегородской области с ночи 26 июня.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше