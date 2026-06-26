Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, воздушная гавань столицы Приволжья временно перестала обслуживать рейсы в районе 1:30. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Сейчас нижегородский аэропорт работает в обычном режиме. Пассажиров просят внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за расписанием на онлайн-табло.
На данный момент отменены два рейса на вылет в Москву и Санкт-Петербург и два рейса на прилет по тем же направлениям. Кроме того, пассажиры самолетов в Самару, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург отправятся в пункт назначения с опозданием.
Ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности действует в Нижегородской области с ночи 26 июня.