Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту

На данный момент отменены два рейса на вылет в Москву и Санкт-Петербург и два рейса на прилет по тем же направлениям. Кроме того, пассажиры самолетов в Самару, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург отправятся в пункт назначения с опозданием.