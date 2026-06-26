Шибаев: памятник участникам СВО в Пионерском планируют установить до конца года

Власти Пионерского муниципального округа рассчитывают установить памятник участникам специальной военной операции до конца 2026 года. Об этом глава администрации округа Леонид Шибаев сообщил во время прямого эфира в Центре управления регионом.
По словам Шибаева, работа над созданием памятника началась еще в прошлом году. Администрация заключила контракт со скульпторами, а к обсуждению проекта привлекли участников специальной военной операции, членов их семей, а также действующих командиров подразделений.
«Первоначально предполагали установить одного бойца, но решили через данный памятник связать поколения и представить вниманию древнерусского витязя, воина времён Великой Отечественной войны и современного воина с тем, чтобы эта связь поколений прослеживалась», — рассказал Шибаев.
Он отметил, что место для установки памятника ранее выбрали жители и семьи участников СВО. Мемориал планируется разместить слева от братской могилы советских воинов, где сейчас находятся флаги и газонная композиция. Для этого потребуется реконструкция существующего мемориального пространства.
Как уточнил глава администрации, сейчас скульптор оформляет авторские права на проект. После завершения юридических процедур начнется изготовление памятника, которое, по оценке Шибаева, займет около четырех месяцев.
«В наших планах до конца года постараться данную конструкцию на мемориале установить», — заключил он.