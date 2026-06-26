Минэнерго назвало нехватку бензина на нижегородских заправках кратковременной

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области высказалось о нехватке топлива на заправках в регионе. Комментарий ведомство опубликовало в ответ на вопросы жителей в социальных сетях.
Представители ведомства отметили, что нехватка отдельных видов топлива носит кратковременный характер. Отсутствие бензина объяснили ажиотажным спросом. Топливо разбирают очень быстро, а график подвоза не учитывал такой высокий спрос.
Из-за этого на АЗС начали возникать очереди и искусственный дефицит. В минэнерго добавили, что поставки топлива продолжают, а специалисты отслеживают ситуацию на рынке.
Напомним, цены на бензин в Нижегородской области взлетели почти на 4% за неделю.