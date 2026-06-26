Актриса Ирина Пегова прогулялась по Нижегородскому кремлю

Знаменитая актриса, уроженка Выксы Ирина Пегова прогулялась по Нижегородскому кремлю. Кадрами с прогулки она поделилась в социальных сетях.
Звезда приехала в Нижний Новгород в конце июня и уже успела прогуляться по знаковым местам областного центра. Кадрами с прогулки актриса поделилась с подписчиками на личной странице в социальных сетях.
Ирина Пегова прошлась по территории Нижегродского кремля, сфотографировалась у Михайло-Архангельского собора и восхитилась речными видами. Артистка также засняла заросший травой склон и написала, что ей жаль, когда состригают такие газоны.
«Мне красиво!», — отметила актриса.
Еще одним местом прогулки знаменитой артистки стала Усадьба Рукавишниковых. Там Ирина Пегова сделала фото у картины Константина Маковского.
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