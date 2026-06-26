СМИ: на Западе признали эффективность российского портативного перехватчика дронов «Елка»

Дэвид Баччи, старший научный сотрудник по аэродинамике Оксфордского университета, рассказал, что «Елка» — это легкий портативный перехватчик, которым управляет один человек. Оператор запускает его аналогично ракете со специального пускового устройства или штатива. Максимальная скорость «Елки» составляет около 200 км/ч, а весит перехватчик менее двух килограммов, пишет Euronews*.
По словам Баччи, в начале полета перехватчик использует электрооптическую систему наведения, а на заключительном этапе переключается на инфракрасное наведение.
Радиус действия «Елки» не превышает пяти километров, поэтому она относится к категории перехватчиков «точечной обороны», предназначенных для нейтрализации угроз с воздуха поблизости.
Герт Де Куббер, специалист по автономным системам в Королевской военной академии Бельгии, отметил, что такие перехватчики зарекомендовали себя как эффективный метод борьбы с БПЛА противника.
Но он предупредил, что чем дешевле перехватчик (чем меньше у него датчиков, возможностей обработки данных, емкости аккумулятора, а также — потенциально — взрывчатки на борту), тем ниже вероятность успешного поражения цели. Кроме того, как утверждает Де Куббер, Россия и Украина для производства перехватчиков используют одни и те же коммерческие компоненты, что делает ключевые детали этих систем все более дефицитными и труднодоступными.
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