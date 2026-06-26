СМИ: на Западе признали эффективность российского портативного перехватчика дронов «Елка»

Но он предупредил, что чем дешевле перехватчик (чем меньше у него датчиков, возможностей обработки данных, емкости аккумулятора, а также — потенциально — взрывчатки на борту), тем ниже вероятность успешного поражения цели. Кроме того, как утверждает Де Куббер, Россия и Украина для производства перехватчиков используют одни и те же коммерческие компоненты, что делает ключевые детали этих систем все более дефицитными и труднодоступными.