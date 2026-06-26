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В Калининградской области все избирательные бюллетени снова будут считать вручную: КОИБы своё отслужили

Срок эксплуатации комплексов превышен на 6 лет.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области на предстоящих в сентябре выборах не будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщила председатель облизбиркома Инесса Винярская на пресс-конференции 25 июня.

Это связано с тем, что оборудование исчерпало свой ресурс и выводится из эксплуатации. Как заявила Инесса Винярская, КОИБы действовали с 2010 года. Срок службы у них — 10 лет, а использовались комплексы 16 лет.

«Поэтому принято решение о выводе из эксплуатации. Поэтому все будут голосовать бумажными бюллетенями, как привыкли», — отметила глава облизбиркома, подчеркнув, что подсчёт будет производиться вручную.

Калининградская область оказалась в числе 33 регионов России, где на выборах 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование.