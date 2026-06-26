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В Керчи по ночам будут отключать уличное освещение

Уличное освещение в Керчи будут отключать по ночам с 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 26 июня, в Керчи по ночам планируют отключать уличное освещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.

По его словам, отключать освещение будут с 23.00 до утра. Такое решение приняли для того, чтобы снизить нагрузку на электросетях.

«По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», — написал Кошель.

Врио градоначальника призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.