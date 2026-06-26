В Керчи по ночам будут отключать уличное освещение

С пятницы, 26 июня, в Керчи по ночам планируют отключать уличное освещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Иван Кошель.
По его словам, отключать освещение будут с 23.00 до утра. Такое решение приняли для того, чтобы снизить нагрузку на электросетях.
«По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», — написал Кошель.
Врио градоначальника призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.