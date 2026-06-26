На фестивале «Балтик Ралли» в Ленобласти состоится авиамодельный чемпионат

Гости фестиваля «Балтик Ралли», который организуют в Выборге в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», смогут принять участие в авиамодельном чемпионате, сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области.
Попробовать свои силы приглашают всех желающих. Для этого участникам понадобится авиамодель. Также необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля.
Напомним, что «Балтик Ралли» пройдет 23−26 июля. В прошлом году мероприятие объединило более 41 тысячи участников и гостей из 11 стран.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.