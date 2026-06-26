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Под Волгоградом на федеральной трассе «Лада» протаранила пешехода

25 июня в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В Камышине поздним вечером легковой автомобиль.

25 июня в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В Камышине поздним вечером легковой автомобиль протаранил пытавшегося перебежать дорогу пешехода. Авария произошла на участке федеральной трассы Р-228 рядом с поворотом на Петров Вал.

— В 22:30 на 507 км федеральной автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 51-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», наехал на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, столкновение произошло на огромной скорости. После изначального удара о капот тело мужчины подбросило, и он влетел в лобовое стекло, после чего его отбросило в сторону.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате произошедшего от полученных травм пешеход скончался на месте.

Фото из архива ИА «Высота 102».