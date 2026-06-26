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Член СПЧ Башкирии Жуков уверен: бензин закончился не на заправках, а в головах

В правительстве РФ успокоили, что в России сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка.

Источник: Нижегородская правда

В России сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак агентству ТАСС.

Отвечая на вопрос о наличии запасов и возможности увеличения предложения, Новак отметил, что топлива достаточно.

По словам вице-премьера, правительство России пересматривает логистические связи на топливном рынке с учетом потребностей. Для достижения баланса на рынке потребуется некоторое время. Сейчас идёт перестройка логистической системы с учетом текущих потребностей. Процесс балансировки рынка займет определенное время.

Новак на совещании у Путина 23 июня назвал ситуацию на топливном рынке сложной, но контролируемой. Правительство разрабатывает меры для стабильного обеспечения топливом, включая дополнительные поставки летом и изменения в налоговом законодательстве. Нефтяные компании увеличили производство и перенесли ремонты НПЗ.

Сергей Жуков, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества, считает, что проблема с топливом — это типичный пример того, как раздутые слухи могут создать проблему там, где система продолжает работать в штатном режиме: люди стоят в очередях, чтобы залить бензин «впрок».

Например, Дальний Восток находится далеко от текущих событий, и там нет дефицита топлива, а очереди на заправках такие же, как и в других местах.

«Где тогда топливо? В баках и канистрах наших друзей, соседей и близких. Что делать? Успокоиться и ждать нормализации. Мы сами создали эту ситуацию. Выдохните наконец. Если бензин кончится по-настоящему, полный бак вас уже не спасёт», — цитирует слова политика «Башинформ».

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