В России сформирован достаточный запас топлива для внутреннего рынка. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак агентству ТАСС.
Отвечая на вопрос о наличии запасов и возможности увеличения предложения, Новак отметил, что топлива достаточно.
По словам вице-премьера, правительство России пересматривает логистические связи на топливном рынке с учетом потребностей. Для достижения баланса на рынке потребуется некоторое время. Сейчас идёт перестройка логистической системы с учетом текущих потребностей. Процесс балансировки рынка займет определенное время.
Новак на совещании у Путина 23 июня назвал ситуацию на топливном рынке сложной, но контролируемой. Правительство разрабатывает меры для стабильного обеспечения топливом, включая дополнительные поставки летом и изменения в налоговом законодательстве. Нефтяные компании увеличили производство и перенесли ремонты НПЗ.
Сергей Жуков, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества, считает, что проблема с топливом — это типичный пример того, как раздутые слухи могут создать проблему там, где система продолжает работать в штатном режиме: люди стоят в очередях, чтобы залить бензин «впрок».
Например, Дальний Восток находится далеко от текущих событий, и там нет дефицита топлива, а очереди на заправках такие же, как и в других местах.
«Где тогда топливо? В баках и канистрах наших друзей, соседей и близких. Что делать? Успокоиться и ждать нормализации. Мы сами создали эту ситуацию. Выдохните наконец. Если бензин кончится по-настоящему, полный бак вас уже не спасёт», — цитирует слова политика «Башинформ».