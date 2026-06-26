Член СПЧ Башкирии Жуков уверен: бензин закончился не на заправках, а в головах

Сергей Жуков, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию гражданского общества, считает, что проблема с топливом — это типичный пример того, как раздутые слухи могут создать проблему там, где система продолжает работать в штатном режиме: люди стоят в очередях, чтобы залить бензин «впрок».