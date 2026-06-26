Бастрыкин рассказал о защите детей от вербовщиков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Главная линия обороны от вербовщиков проходит через сердца и умы детей, и начинается она в семье и школе, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Необходимо понимать, что главная линия обороны проходит через сердца и умы, и начинается она в семье и школе», — сказал Бастрыкин на ПМЮФ.
Он добавил, что крайне важно объяснять детям и подросткам цену «легких денег». По словам Бастрыкина, большинство диверсий совершается ими за плату.
«Подросток должен понимать, что обещанные 10, 30, 50 тысяч рублей — это цена сломанной жизни. Сроки за терроризм и госизмену исчисляются десятилетиями», — добавил Бастрыкин.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.