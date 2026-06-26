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Красноярская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открылась регистрация участников Благотворительного забега «Достигая цели!», который пройдёт в Красноярске 1 августа в честь Дня железнодорожника.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открылась регистрация участников Благотворительного забега «Достигая цели!», который пройдёт в Красноярске 1 августа в честь Дня железнодорожника.

Спортивное событие пройдёт в формате общегородского праздника на левобережной набережной Енисея. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно.

Стать его участниками могут дети старше 12 лет и взрослые. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Регистрационный взнос — 800 рублей.

Каждый получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.

Старт забега будет дан в 10:00.

Всем участникам вручат памятную медаль с железнодорожной символикой. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.

Кроме того, после финиша среди всех участников благотворительного забега состоится розыгрыш призов.

Собранные средства будут перечислены в благотворительные фонды «Почёт» и «Счастливые дети» и направлены на действующие социальные программы, в том числе на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

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