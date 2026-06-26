Красноярская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

Собранные средства будут перечислены в благотворительные фонды «Почёт» и «Счастливые дети» и направлены на действующие социальные программы, в том числе на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.