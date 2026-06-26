Красноярская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Открылась регистрация участников Благотворительного забега «Достигая цели!», который пройдёт в Красноярске 1 августа в честь Дня железнодорожника.
Спортивное событие пройдёт в формате общегородского праздника на левобережной набережной Енисея. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров от Коммунального моста до Регистрационной палаты и обратно.
Стать его участниками могут дети старше 12 лет и взрослые. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Регистрационный взнос — 800 рублей.
Каждый получит стартовый пакет с именным номером, в который вмонтирован электронный чип, автоматически определяющий время прохождения трассы.
Старт забега будет дан в 10:00.
Всем участникам вручат памятную медаль с железнодорожной символикой. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.
Кроме того, после финиша среди всех участников благотворительного забега состоится розыгрыш призов.
Собранные средства будут перечислены в благотворительные фонды «Почёт» и «Счастливые дети» и направлены на действующие социальные программы, в том числе на помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
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