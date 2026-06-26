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Бурятия станет соавтором гастрономической карты народов России

Итогом совместной работы станет электронная книга, куда войдут 100 лучших семейных историй.

Источник: Национальные проекты России

Школьники Бурятии примут участие в федеральном проекте «Дети едут к детям: Гастрономическая карта Первых. Этноквест», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки республики.

В основе проекта лежит игровая легенда: метафорический «злой дух разъединения» разорвал Кулинарную книгу народов России. Юным участникам предстоит по крупицам восстановить ее, выполняя исследовательские и творческие задания.

«В рамках проекта в образовательных организациях республики будет внедрена программа “Школа юного этнографа-гастронома”. Педагоги смогут использовать материалы проекта — видеоуроки, этнокультурные практики и семейные задания — в воспитательной работе, программах патриотического воспитания, краеведения, внеурочной деятельности и мероприятиях по сохранению культурного наследия народов России», — отметили в Минобрнауки Бурятии.

Итогом совместной работы станет электронная книга «Сто рецептов народов России. Вкусы детей», куда войдут 100 лучших семейных историй. Победители проекта отправятся в Москву на Всероссийский гастрономический фестиваль «ГАСТРОли народов России».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.