В Василеостровском районе Петербурга провели экозабег «Чисто побегать»

Экозабег «Чисто побегать» прошел в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в районной администрации.
Сначала для участников забега провели разминку. Далее команды получили маршрутные листы с заданиями. Они должны были преодолеть определенную дистанцию и собрать как можно больше мусора по пути. В завершении экозабега всех участников ждали общий сбор и награждение лучших команд.
«Когда люди включаются в такие проекты и ты видишь отклик, появляется главное — привычка беречь свой город, ответственность за место, где ты живешь, и осознание того, что такие инициативы действительно нужны», — отметил глава муниципального образования Остров Декабристов Алексей Захаров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.