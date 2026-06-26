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В выходные из Калининграда в Балтийск пустят сдвоенные рельсобусы

Специалисты ожидают увеличения пассажиропотока в сторону моря из-за жары.

В выходные из Калининграда в Балтийск пустят сдвоенные рельсобусы. Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры региона «ВКонтакте».

«По прогнозам в ближайшие субботу и воскресенье — 27 и 28 июня — будет жарко, поэтому решено пустить сдвоенные составы рельсобусов на Балтийск. Шестивагонные рельсовые автобусы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05», — говорится в публикации.

Также по выходным и праздничным дням курсируют сдвоенные десятивагонные «Ласточки» на маршруте Калининград — Зеленоградск-2. Первый и последний рейсы выполняют от/до Южного вокзала. В пути следования предусмотрена одна остановка на станции Кутузово-Новое.

Посмотреть расписание можно на сайте КППК, купить билет — в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт+».

Ранее региональное управление МЧС предупредило о сильной жаре в выходные в Калининградской области. С 27 по 29 июня днём ожидается до +35…+37 градусов.

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