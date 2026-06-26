В выходные из Калининграда в Балтийск пустят сдвоенные рельсобусы

«По прогнозам в ближайшие субботу и воскресенье — 27 и 28 июня — будет жарко, поэтому решено пустить сдвоенные составы рельсобусов на Балтийск. Шестивагонные рельсовые автобусы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05», — говорится в публикации.