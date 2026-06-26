Названы лучшие места для наблюдения за звездопадами в России

В топ вошли плато Путорана в Красноярском крае — туда сложно добраться, но отсутствие населенных пунктов дает почти идеальную темноту, благодаря чему Млечный Путь виден особенно отчетливо. Также в списке — Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкесии, Чуйская степь на Алтае, природный парк «Большой Тхач» в Адыгее и Кенозерский национальный парк в Архангельской области.