Названы лучшие места для наблюдения за звездопадами в России

Эксперты составили список локаций в России, которые лучше всего подходят для астротуризма. Подборку публикует Om1 Новосибирск.
В топ вошли плато Путорана в Красноярском крае — туда сложно добраться, но отсутствие населенных пунктов дает почти идеальную темноту, благодаря чему Млечный Путь виден особенно отчетливо. Также в списке — Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Карачаево-Черкесии, Чуйская степь на Алтае, природный парк «Большой Тхач» в Адыгее и Кенозерский национальный парк в Архангельской области.
В Кенозерском парке поездку лучше планировать на август — в июле наблюдениям мешают белые ночи. На Алтае доступны готовые туры, в Адыгее в безлунную ночь звездный свет подсвечивает контуры скал.
Чтобы увидеть Млечный Путь, достаточно отъехать от города на 100−200 километров, но максимальные впечатления дают именно удаленные уголки страны с минимальной световой засветкой.
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