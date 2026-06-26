От спекуляций к балансу: как меняется подход молодых россиян к инвестициям

По данным ВТБ Мои Инвестиции, средний объём портфеля молодого инвестора до 30 лет в середине 2026 года составил порядка 279 тысяч рублей. Его структура отражает взвешенный подход: 46% средств размещено в облигации, 30% — в паи фондов, 18% — в акции, 6% — в денежные средства и драгоценные металлы. О стремлении обеспечить ликвидность говорит популярность фонда денежного рынка LQDT — на него приходится около 22% вложений этой возрастной группы.