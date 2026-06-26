Бренды Ненецкого автономного округа подали заявки на конкурс «Знай наших»

Участниками конкурса стали бренды «Сделано в НАО», «Няватана», «Чумовые бубны» и квест-коробка «Пешком по Нарьян-Мару». Финалисты и победители будут определены до 15 июля, а церемония награждения состоится в августе. Лучшие участники получат поддержку с продвижением на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, консультации с бизнес-экспертами, смогут вступить в бизнес-объединения, бесплатно присоединиться к ключевым мероприятиям страны.