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Бренды Ненецкого автономного округа подали заявки на конкурс «Знай наших»

Финалистов и победителей определят до 15 июля, а церемония награждения состоится в августе.

Четыре бренда из Ненецкого автономного округа отправили заявки на участие в конкурсе «Знай наших», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участниками конкурса стали бренды «Сделано в НАО», «Няватана», «Чумовые бубны» и квест-коробка «Пешком по Нарьян-Мару». Финалисты и победители будут определены до 15 июля, а церемония награждения состоится в августе. Лучшие участники получат поддержку с продвижением на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, консультации с бизнес-экспертами, смогут вступить в бизнес-объединения, бесплатно присоединиться к ключевым мероприятиям страны.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.