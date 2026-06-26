Бренды Ненецкого автономного округа подали заявки на конкурс «Знай наших»

Четыре бренда из Ненецкого автономного округа отправили заявки на участие в конкурсе «Знай наших», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участниками конкурса стали бренды «Сделано в НАО», «Няватана», «Чумовые бубны» и квест-коробка «Пешком по Нарьян-Мару». Финалисты и победители будут определены до 15 июля, а церемония награждения состоится в августе. Лучшие участники получат поддержку с продвижением на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, консультации с бизнес-экспертами, смогут вступить в бизнес-объединения, бесплатно присоединиться к ключевым мероприятиям страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.