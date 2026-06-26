Восемь проектов из Свердловской области получили гранты от Росмолодежи

Гранты от Росмолодежи были выделены на реализацию восьми проектов в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Поддержка инициатив талантливых представителей подрастающего поколения отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Так, гранты были направлены авторам проекта по наставничеству для первокурсников, серии короткометражных фильмов о промышленниках Урала. Также среди победителей конкурса Росмолодежи — арт-кампус, городской форум юных активистов, мастерская народного промысла, две игры, одна из которых патриотическая, а вторая посвящена Думе.
Кроме того, грантовую поддержку получил иммерсивный аудиоспектакль «Три конца Висима». Его автор — Андрей Козырев. Зритель аудиоспектакля физически перемещается по определенному маршруту, а звуковое повествование синхронизируется с его движением и окружающим пространством. Протяженность маршрута составляет 1,5 км.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.