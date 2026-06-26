Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Заволжья могут остаться без горячей воды из-за долгов в 100 млн рублей

Жители Заволжья в Нижегородской области могут остаться без горячей воды из-за долгов.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Заволжья в Нижегородской области могут остаться без горячей воды из-за долгов. Об этом сообщили в администрации Городецкого района.

Местный водоканал получил уведомление от ПАО «Газпром» об отключении от газоснабжения двух котельных. Отключения планировали начать уже 25 июня. Местные жители накопили долги за коммунальные услуги на сумму более 100 млн рублей.

Из-за этого у части населения Заволжья не будет горячей воды. Кроме того, под угрозой находится отопительный сезон во всем городе. Над решением проблемы работают местная администрация и водоканал. Местных жителей просят срочно погасить долги.

Напомним, жители Кстова остались без домашнего интернета после атаки БПЛА 24 июня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше