Жители Заволжья могут остаться без горячей воды из-за долгов в 100 млн рублей

Жители Заволжья в Нижегородской области могут остаться без горячей воды из-за долгов. Об этом сообщили в администрации Городецкого района.
Местный водоканал получил уведомление от ПАО «Газпром» об отключении от газоснабжения двух котельных. Отключения планировали начать уже 25 июня. Местные жители накопили долги за коммунальные услуги на сумму более 100 млн рублей.
Из-за этого у части населения Заволжья не будет горячей воды. Кроме того, под угрозой находится отопительный сезон во всем городе. Над решением проблемы работают местная администрация и водоканал. Местных жителей просят срочно погасить долги.
Напомним, жители Кстова остались без домашнего интернета после атаки БПЛА 24 июня.