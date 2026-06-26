Концерт «Руки Вверх» в Ростове перенесли за сутки до проведения

— Понимаем и принимаем это решение. Мы живем в непростое время, особенно здесь, на юге, и безопасность важнее любого концерта. Мы вернемся в Ростов 24, 25, 27 и 28 сентября и проведем наши выступления во Дворце спорта, на крытой площадке, — сообщил Сергей Жуков.