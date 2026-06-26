Очистка стоков от органики защищает реки и озера от «кислородного голодания»

Китайские экологи заинтересовались тем, как эти тренды повлияли на концентрацию кислорода и условия обитания в 972 реках и 354 озерах, расположенных на территории Китая. Для получения этих сведений ученые изучили образцы воды, которые ежемесячно собирались в этих водоемах в промежутке между январем 2005 и декабрем 2022 года, а также проанализировали то, как менялась температура поверхности данных рек и озер в этот отрезок времени.