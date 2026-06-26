Более 400 волонтеров помогают проводить «Российскую студенческую весну» в Красноярске

В эти дни в Красноярске проходит Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В проведении мероприятия помогает команда из 410 волонтёров и атташе. Наряду с молодёжью задействованы представители старшего поколения. Волонтёры оказывают помощь протокольной службе и медиа, занимаются аккредитацией гостей, координируют вопросы прибытия, размещения и питания. Благодаря их труду более 3500 участников со всей страны могут сосредоточиться на творчестве и обмене опытом. Напомним, фестиваль проходит в Красноярске с 24 по 29 июня 2026 года под слоганом «В сердце страны». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».