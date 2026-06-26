«Я знаю, что будет тяжело»: калининградка, выжившая в страшном ДТП у «Атлантики», стала актрисой музыкального театра

«Потому что мне надо так жить. Я только так вижу свою жизнь, и без театра я бы не смогла, — вспоминает она. — Я спросила, можно ли мне вернуться в театр? Пожалуйста! Мне сказали — да, можно. После этого, не раздумывая, я пришла в театр».