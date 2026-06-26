В выходные между Балтийском и Калининградом будут курсировать сдвоенные рельсобусы. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.
«В связи с установлением в регионе жаркой погоды 27 и 28 июня на Балтийском направлении Калининградской железной дороги будут курсировать сдвоенные составы пригородных поездов», — говорится в сообщении.
6-вагонные рельсобусы будут отправляться с Южного вокзала в 8:10 и 11:30, из Балтийска — в 9:51, 13:10, 16:20 и 19:05.
В КЖД добавили, что поезда в сообщении Калининград — Железнодорожный в выходные дни курсировать не будут.
С 29 июня по техническим причинам корректируется расписание пригородных поездов, курсирующих между Балтийском и Калининградом.
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