Бизнес-консультант объяснил опасность взносов в Соцфонд для самозанятых

Профсоюзы указывают на реальную проблему: спецрежим применяют 16,2 миллиона человек, но добровольно отчисления на пенсию делают единицы — в 2025 году заплатили лишь 52,8 тысячи. Однако, по мнению эксперта, принуждение ударит по главному преимуществу самозанятости — низкой налоговой нагрузке, которая и привлекла миллионы людей. «Поднимите обязательный платеж — и часть исполнителей уйдёт обратно в тень, а компании получат подорожавший подряд. Аккуратнее сработает добровольная модель с ощутимой отдачей, когда взнос заметно прибавляет к будущей пенсии», — считает Русяев. Эксперт также отметил, что самозанятость удобна для проектных задач: компания платит только за работу, не неся расходов на страховые взносы, отпускные, больничные и кадровый учёт. Разница в стоимости между штатным сотрудником и самозанятым выходит кратной.