Нижегородская область нашла шестой регион-партнёра в Республике Беларусь

Нижегородская и Могилевская области договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, культурно-гуманитарном и социальном сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Соответствующее соглашение было подписано в Минском международном выставочном центре BELEXPO в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.
Данный документ стал финальным в формировании сети партнерских отношений Нижегородской области со всеми шестью регионами Республики Беларусь. Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. Документ предусматривает широкое взаимодействие деловых кругов, участие компаний в выставках, регулярный обмен делегациями и развитие межмуниципального сотрудничества.
Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что впереди у регионов реализация программы развития сотрудничества на 2026−2028 годы. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин добавил, что партнерство также расширит возможности взаимодействия законодателей. В рамках форума стороны обсудили подготовку к заседанию Совета делового сотрудничества и проведение V Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который планируется организовать в августе 2026 года в селе Дивеево.
Ранее сообщалось, что замгубернатора проверил мем о сходстве Белграда и Нижнего Новгорода.