Нижегородская область нашла шестой регион-партнёра в Республике Беларусь

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева подчеркнула, что впереди у регионов реализация программы развития сотрудничества на 2026−2028 годы. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин добавил, что партнерство также расширит возможности взаимодействия законодателей. В рамках форума стороны обсудили подготовку к заседанию Совета делового сотрудничества и проведение V Съезда малых городов Нижегородской и Гродненской областей, который планируется организовать в августе 2026 года в селе Дивеево.