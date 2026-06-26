В Ростове экс-главу администрации Логвиненко оставили в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Ленинский районный суд продлил содержание под стражей бывшего градоначальника еще на три месяца. Постановление от 15 июня означает, что Алексей Логвиненко пробудет за решеткой как минимум до 23 сентября. Бывший чиновник оказался в изоляторе еще в октябре прошлого года. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году Логвиненко решил взять кредит в коммерческом банке, что шло вразрез с правилами бюджетного законодательства. Из-за такого финансового решения городская казна недосчиталась более 47 миллионов рублей.