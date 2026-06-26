Ускорился рост цен на бензин и дизельное топливо в Липецкой области

В Липецкой области до 28 июня включительно установлено ограничение на продажу бензина. Физические лица могут приобрести не более 30 литров за раз и только в бак автомобиля. При этом ограничений на отпуск дизельного топлива не вводилось. Единая диспетчерская служба (ЕДС) региона ранее начала принимать от жителей жалобы на нелегальной торговле бензином — речь идет о продаже топлива в канистры или торговле с рук.