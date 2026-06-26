Кремль прокомментировал обращение воронежского участника СВО к президенту

Ранее в другом видеоролике Александр Лунин обращался к губернатору Воронежской области с жалобой на отсутствие электричества в его доме. По словам военного, власти спустя неделю отреагировали на его обращение, в том числе за счет усилий депутата гордумы Воронежа и ветерана СВО Михаила Гамбурга, с которым они якобы «вместе воевали» и который «заплатил за подключение электричества 56 тыс. руб.».