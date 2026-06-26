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Еще три новичка пополнили воронежский «Буран»

Кроме того, «ураганные» сохранили Дмитрия Тювилина.

Источник: Комсомольская правда

Ряды воронежского «Бурана» пополнили еще три новобранца. Под знамена «ураганных» перебрались — вратарь Иван Довгий, нападающие Владислав Лещенко и Владимир Тимошенко.

В прошлом сезоне Лещенко защищал цвета «Рязани-ВДВ» (70 матчей, восемь шайб и десять передач), Довгий выступал за «ЭкоНиву-Бобров» (14 матчей), а Тимошенко за МХК «Академию Михайлова» сыграл 33 матча и набрал 15 очков (8+7).

Тем временем, «Буран» сохранил одного из лидеров команды. Защитник Дмитрий Тювилин подписал контракт на два года. В прошлой кампании он в 38 матчах в составе воронежцев набрал восемь очков (2+6).

Ранее «Буран» обменял японского форварда на призера первенства мира.

Напомним, что минувший сезон стал худшим в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко.

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